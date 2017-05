NATO: Jägerbataillon 25 gehört zu Elite

Seit einer Woche trainieren 600 Soldaten, darunter 500 vom Klagenfurter Jägerbataillon, in Sachsen-Anhalt in Deutschland. Dort haben Soldaten des Jägerbataillon 25 eine Überprüfung durch die NATO mit Auszeichnung bestanden und gehören somit zur Elite.

Ab Juli ist das Jägerbataillon 25 gemeinsam mit deutschen Soldaten als Reserveeinheit für mögliche Balkaneinsätze parat. Vor derartigen Einsätzen erfolgt jeweils eine Überprüfung durch die NATO, sagt Oberst Michael Bauer vom Verteidigungsministerium: „Es wird die Führungsfähigkeit überprüft und ob die Soldaten die Gefechtstechniken beherrschen, also ob sie zum Beispiel in der Lage sind, eine Menschenansammlung zu überwachen.“ Auch die Sanitätsversorgung, die bei solchen Einsätzen wichtig sei, werde überprüft.

Bauer: „Überdurchschnittliches Ergebnis“

Insgesamt wurden 30 Bereiche überprüft, 28 wurden mit „ausgezeichnet“ und zwei mit gut bewertet. Das sei laut Bauer ein überdurchschnittliches Ergebnis, so Bauer: „Das zeigt, dass die österreichischen Soldaten und vor allem die Soldaten des Jägerbataillons 25 sicher zur Elite gehören.“

Militärs aus England gaben grünes Licht für einen möglichen Einsatz, das sogenannte „combat ready“. „Wenn es - was wir nicht hoffen - am Balkan notwendig ist, verstärkt Soldaten zum Einsatz zu bringen, sind die Soldaten vom Jägerbataillon 25 dafür vorgesehen“, sagt Michael Bauer vom Ministerium. Die etwa 500 Soldaten des Jägerbataillon 25 aus Klagenfurt beenden ihren Trainingsaufenthalt in Deutschland, sie werden am Donnerstag zurück in Kärnten erwartet.

