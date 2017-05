Aggressiver Discogast festgenommen

Ein aggressiver Discogast hat in der Nacht auf Sonntag in Seeboden einen Polizisten und einen Securitymitarbeiter verletzt. Er konnte festgenommen werden.

Der 34 Jahre alte Mann aus Sachsenburg war alkoholisiert und sollte deshalb von zwei Securitymitarbeitern aus dem Lokal gebracht werden. Er wehrte sich heftig, im Freien mischte sich ein weiterer Gast, ein 35 Jahre alter Mann aus Seeboden, ein und wurde von der Polizei weggewiesen. Plötzlich attackierte er einen Polizisten mit der Faust, er verpasste ihm einen Schlag ins Gesicht. Er konnte erst nach Einsatz von Pfefferspray festgenommen werden.

Die beiden wurden zur Polizeiinspektion Spittal an der Drau gebracht und nach der Einvernahme auf freien Fuß gesetzt. Ein Beamter erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, ein Security-Mitarbeiter wurde leicht verletzt. Der 35 Jahre alte Beschuldigte wurde ebenfalls unbestimmten Grades verletzt. Beide Beschuldigten werden angezeigt.

Randalierer in Friesach und Klagenfurt

Ein aggressiver Bettler bedrängte am Samstag Fahrgäste in einem Zug zwischen Althofen und Friesach (Bezirk St. Veit an der Glan). Der 35 Jahre alte Rumäne bespuckte auch mehrere Personen. Am Klagenfurter Hauptbahnhof randalierte ein Serbe. Bei ihm wurden Drogen sichergestellt - mehr dazu in Bettler bespuckte Mitreisende in Zug.