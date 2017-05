Bettler bespuckte Mitreisende in Zug

Ein aggressiver Bettler bedrängte am Samstag Fahrgäste in einem Zug zwischen Althofen und Friesach (Bezirk St. Veit an der Glan). Der 35 Jahre alte Rumäne bespuckte auch mehrere Personen. Er wurde vorübergehend festgenommen.

Der Mann versuchte gegen 14.00 Uhr im Reisezug ICE zwischen Althofen und Friesach durch aggressives Betteln von den Fahrgästen Geld zu bekommen. Dabei bespuckte er auch mehrere Mitreisende. Einen ÖBB Mitarbeiter, der versuchte, den Bettler von einer Schülergruppe weg zu drängen, verletzte der Rumäne. Er wurde von der Polizei am Bahnhof Friesach vorübergehend festgenommen.

Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn eine aufrechte Aufenthaltsermittlung für das Landesgericht Feldkirch vorliegt. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.