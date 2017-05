„Frontaler“ bei GTI-Vortreffen

Das GTI-Vortreffen beschäftigt die Polizei zwischen dem Wörthersee und dem Faaker See. Die Nacht auf Sonntag sei unruhig verlaufen, heißt es etwa aus Villach. In Reifnitz kam es am Abend zu einem Frontalzusammenstoß.

Ein 19 Jahre alter Klagenfurter lenkte am gegen 21.30 Uhr seinen Pkw von Keutschach kommend in Richtung Reifnitz. Laut Polizei dürfte er zu schnell unterwegs gewesen sein, geriet in einer starken Kurve auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen Multivan aus Deutschland. Die Insassen, ein 27-jähriger und eine 21-jährige Deutsche, wurden nicht verletzt. Die vier Kärntner wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht.

