Ambrozy bleibt Rot-Kreuz-Präsident

Peter Ambrozy ist am Samstag bei der Generalversammlung des Roten Kreuzes als Präsident wiedergewählt worden. Ambrozy übt seit 20 Jahren ehrenamtlich diese Funktion aus.

Ambrozy wird mit einem zum Teil neuen Team, dem ersten Vizepräsidenten Felix Fuchs, dem neuen zweiten Vizepräsidenten Martin Pirz aus Völkermarkt und der neuen dritten Vizepräsidentin, Brigitte Pekastnig aus Feldkirchen, sowie dem neuen Finanzreferenten Roland Peters die Agenden des Roten Kreuzes im Land Kärnten weiter vertreten.

Walter Szalay/PT

4.000 freiwillige Helfer im Einsatz

Bei der Generalversammlung des Roten Kreuzes im Lakesidepark in Klagenfurt wurde auch Bilanz über das abgelaufene Berichtsjahr gezogen. 2016 waren mehr als 4.000 freiwillige Helfer fast eine halbe Millionen Stunden im Einsatz.

Im vergangenen Jahr wurde auch die Bautätigkeit in den Bezirken weiter fortgesetzt. Es wurde die neue Bezirksstelle in Wolfsberg eröffnet und mittlerweile ist auch das Logistikzentrum in Klagenfurt mit der Rettungsleitstelle in Betrieb. Das Rote Kreuz bleibt die einzige Organisation in Kärnten, die den Rettungsdienst landesweit betreibt.

