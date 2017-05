„Ferngesteuerter“ Gemüsegarten für Städter

Ein Kärntner hat eine App erfunden, mit der auch Stadtmenschen in den Genuss eines eigenen Gartens bzw. vor allem der Köstlichkeiten, die dort wachsen, kommen sollen. Man gestaltet und pflanzt virtuell, die Wünsche werden dann in echt umgesetzt.

„MyAcker.com“ heißt die Plattform mit der Christoph Raunig aus Dellach im Drautal durchstarten möchte. „Man kann es sich vom Prinzip her vorstellen wie einen ferngesteuerten Gemüsegarten“, erklärt der Erfinder: „Wenn man irgendwo in einer Stadt wohnt, im fünften Stock eines Hochhauses, kann man sich auf unserer Plattform bzw. in Kürze auch in einer App einen eigenen Garten anlegen. Den kann man dann bepflanzen wie man will.“

Zur Auswahl stehen alle gängigen Gemüsesorten - vom Eissalat bis hin zu Karotten. „Man kann am Bildschirm anklicken, was man wo anpflanzen möchte und in welchem Ausmaß. Der Online-Garten wird dann 1:1 bei uns in Kärnten, am Lurnfeld, angelegt“, so Raunig.

Pixabay

Gartenarbeit per Mausklick

Der virtuelle Garten-Besitzer erhält zudem regelmäßig Informationen über den Garten, zum Beispiel wie feucht der Boden gerade ist, ob Schädlinge bekämpft werden müssen oder ob Unkraut zu jäten ist. „In der App kann ich dann auf ‚gießen‘ klicken. Wir erledigen das dann für den Kunden“, so Raunig.

Dabei werden wirklich nur jene Arbeitsschritte durchgeführt, die dieser vorgibt. Auch wenn es nicht um nicht unbedingt logische Schritte handelt. „Es sollte ja schließlich eine Simulation von einem richtigen Garten sein. Nur haben viele Leute einfach nicht die Möglichkeit dazu, einen ‚echten Garten‘ zu haben.“

Die App dokumentiert auch digial den Reifefortschritt der angepflanzen Gemüsesorten, der auf einem Balken digital angezeigt wirk. „Wenn zum Beispiel die Kartotten reif sind, kann ich sie in meinen Erntekorb ziehen. Das ist für uns das Signal, sie zu ernten und zu verpacken. Wir schicken sie dann Co2-neutral dem Kunden zu“, so Raunig. Es gibt auch eine Webcam-Funktion, über die sich der Gartenbesitzer 24-Stunden am Tag ein Bild davon machen kann, was gerade in der Grünoase vor sich geht.

Auf Facebook dokumentiert Christoph Raunig in humoristischen Kurzvideos, wie die Gartenarbeit verläuft.

Bezahlt wird mit virtueller Währung

Für den Garten muss der Nutzer Miete bezahlen. Die unterschiedlichen Tätigkeiten, die im Garten verrichtet werden, werden mit virtuellen Geldeinheiten, sogenannten „Credits“, bezahlt. Man lädt sie - so wie bei einem Computerspiel - einmal auf und kann dann frei darüber verfügen und Arbeiten verrichten lassen. Ein Kilogramm Karotten kommt im Durchschnitt auf 2,50 Euro.

„Wir machen das nicht, um groß zu verdienenen, sondern dass sich auch die Personen, die nicht die Möglichkeit haben, einen eigenen Garten zu betreiben, mit der Natur auseinander setzen können wie wir am Land. Sie sollen erfahren, wie viel dahinter steckt, bis die Produkte reif sind. Damit soll das Bewusstsein geschärt werden“, so der Drautaler.

Als bestes Startup Kärntens ausgezeichnet

2.500 Stunden brauchte Christoph Raunig und sein Team bis jetzt für das Programmieren, weitere 500 Stunden sind noch nötig, bis die App dann im Sommer oder spätestens im Frühjahr auf den Markt kommt. „Es ist eine sehr komplexe Sache, weil viele Datenbanken im Hintergrund laufen“, so Raunig.

Die junge Wirtschaft Kärtnen wählte myAcker.com im Rahmen des 90-Sekunden-Awards zum besten Startup Kärtnens, es wurde auch mit dem ersten Platz in der Kategorie Entrepreneur und mit dem Publikumspreis ausgezeichnet.

