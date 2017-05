Kärntner stirbt bei Bootsunfall an der Adria

Ein Kärntner ist am Freitag bei einem Bootsunfall an der Adria ums Leben gekommen. Der Mann aus Treffen (Bezirk Villach Land) war mit Arbeiten auf seinem Boot beschäftigt, als er aus zehn Metern Höhe auf das Deck stürzte. Er war sofort tot.

Der 59-Jährige war kurz nach 13.30 Uhr in der Schiffswerft der Marina Planais bei San Giorgio di Nogaro mit Wartungsarbeiten an seinem zweimastigen Segelboot beschäftigt. Er befand sich auf dem niedrigeren der beide Maste, der 14 Meter hoch ist. Dort hantierte er mit einem Tau aus Stahl, mit dem das Banner am Boot befestigt ist.

Mast knickte ein - zehn Meter abgestürzt

Es wird vermutet, dass das Tau beschädigt gewesen sein dürfte: der Mast knickte und der Mann stürzte rund zehn Meter in die Tiefe. Er prallte auf den Zementboden der Mole auf und war laut Angaben der Carabinieri von San Giorgio di Nogaro sofort tot. Seine Ehefrau wurde Augenzeugin des Unfalls und schlug Alarm. Wiederbelebungsversuche vor Ort verliefen erfolglos. Auch der Rettungshubschrauber stand im Einsatz. Der Kärntner erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Das Ehepaar aus Treffen war erst vor wenigen Tagen nach Friaul Julisch Venetien gekommen. Der Staatsanwalt beschlagnahmte das Segeboot. In den nächsten Tagen soll ein Sachverständiger eine technische Überprüfung durchführen. Die Erkenntnisse sollen dazu beitragen, die genaue Unfallursache festzustellen.