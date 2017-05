500.000 Bienen bei Unfall verbrannt

Auf der Hochrindl (Bezirk St. Veit an der Glan) ist in der Nacht auf Samstag ein mit Bienenstöcken beladener Kastenwagen in Brand geraten. Das Auto brannte völlig aus, rund 500.000 Bienen fielen den Flammen zum Opfer.

Der 39 Jahre alte Lenker aus St. Veit aus der Glan war gegen 22.00 Uhr auf einem Genossenschaftsweg von der Hochrindl aus in Richtung Weißes Kreuz unterwegs. In Rauscheggen (Gemeinde Deutsch Griffen) brach aus bisher unbekannter Ursache während der Fahrt im Motorraum des Fahrzeuges ein Feuer aus. Binnen kürzester Zeit griffen die Flammen auf den Fahrgastraum und das übrige Fahrzeug über.

Lenker rettete sich in letzter Minute

Dem Lenker gelang es gerade noch, stehen zu bleiben und sich in Sicherheit zu bringen. Das Auto brannte völlig aus, auch rund 500.000 Bienen fielen den Flammen zum Opfer. 40 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren konnten den Brand schließlich löschen. Der Schaden beträgt rund 9.000 Euro.