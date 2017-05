Seit 1871 Wettermessungen im Lesachtal

Die Wetterstationen der Zentralanstalt für Meteorolgie und Geodynamik liefern Daten über Temperaturen, Windstärke, Niederschläge und Anzahl der Sonnenstunden. In Kornat im Lesachtal wird seit 1871 gemessen. Nun wurde ganz in der Nähe der alten eine neue Station errichtet.

Meteorologe Gerhard Hohenwarter von der ZAMG: „Wir haben in Kornat, im Lesachtal, eine sehr alte Wetterstation, die von 1871 bis 2007 gemessen hat. Dann ist sie der Automatisierung zum Opfer gefallen, aber nach einigen Jahren Arbeit und Suche nach einem Standort sind wir fündig geworden und haben jetzt eine neue in Kornat.“

ZAMG

ZAMG

Normalerweise habe man nur in Ballungszentren oder bei Klöstern so alte Messreihen, es sei untypisch, dass man an einem so abgelegenen Ort eine so alte Messreihe finde, so Hohenwarter. In alten Büchern sind die Eintragungen erhalten geblieben und werden wissenschaftlich genutzt.

Siegfried Felfernig/ZAMG

Vergleich alter Daten wichtig

In Zeiten des Klimawandels sei es aber extrem wichtig, so lange Messreihen zu haben und nicht nur ein paar Jahre lang zu messen. Lange Messreihen sagen einem, wie es in der Vergangenheit war, ob es auch so lange Wärmeperioden oder auch rasche Temperaturanstiege gegeben habe. Vielleicht seien die Veränderungen ja ganz normal, das könne man herauslesen. Die Messstation in Kornat mache es möglich, zu vergleichen, wie sich die Temperaturen in den Jahrzehnten veränderten.

ZAMG

Schneerekord liegt in Kornat

Das Lesachtal liege im Übergang von den Karnischen zu den Gailtaler Alpen. Bei Südstaulagen falle im Lesachtal oft viel Niederschlag. Aber der Unterschied zwischen dem Osttiroler Teil des Lesachtals bis hin zum Gailtal in Kärnten sei oft sehr groß und Kornat liege genau in diesem Übergang vom niederschlagsärmeren Westteil zum niederschlagsreicheren Ostteil, so Hohenwarter.

Im Winter gebe es oft extrem große Schneemengen. Der österreichische Schneerekord für Tallagen an den Messstationen der ZAMG liege in Kornat: „Unvorstellbar 363 Zentimeter waren es 1916/16 auf den 1.000 Meter Seehöhe, wo die Wetterstation liegt.“ Das sei ein extrem schneereicher Winter gewesen.

Die Daten aus Kornat stehen mit der neuen Station auch künftig für die Forschung zur Verfügung. Insgesamt gibt es in Kärnten 32 Messstationen.

Robert Kucher/ZAMG

