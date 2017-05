ÖH-Wahlen: PLUS verliert Absolute

Bei den ÖH-Wahlen hat die Plattform unabhängiger Studierender (PLUS) an der Klagenfurter Universität die absolute Mehrheit verloren. Am meisten Stimmen konnte der Verband sozialistischer Studenten (VSStÖ) dazu gewinnen.

An der Klagenfurter Uni wurden heuer 13, statt wie bisher elf Mandate, vergeben. Dadurch behält die PLUS mit 40,75 Prozent der Stimmen und einem Minus von 7,7 Prozentpunkten sechs Mandate und bleibt stärkste Fraktion. Der VSStÖ konnte mit 21 Prozent und einem Zuwachs von 10,4 Prozentpunkten zwei Mandate dazu gewinnen und hält nun drei Mandate, gleich viele, wie die Grünen und Alternativen Studenten (GRAS).

GRAS und AG halten ihre Mandate

Die GRAS verloren 6,2 Prozentpunkte, konnten aber mit 19,5 Prozent ihre bisher drei Mandate halten. Auch die Aktionsgemeinschaft (AG) konnte ihr Mandat halten, obwohl sie mit 10,3 Prozent 1,2 Prozentpunkte verloren hat. Neben dem VSStÖ verzeichnete auch der Ring Freiheitlicher Studenten (RFS) mit 5,9 Prozent (+2,1 Prozentpunkte) einen Zuwachs, erhält aber kein Mandat. Ohne Mandat bleiben auch die Jungen liberalen Studierenden (JUNOS). Sie erreichten in Klagenfurt 2,6 Prozent - mehr dazu in ÖH Wahl 2017 Uni Klagenfurt.

Die Wahlbeteiligung erreichte heuer einen neuen Tiefpunkt: In Klagenfurt gaben nur 16,3 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. 2015 waren es noch 22,6 Prozent. Österreichweit gaben 24,5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Bei den Wahlen im Mai 2015 waren es noch 26 Prozent.

Pädagogische- und Fachhochschule

Bei den Studenten der Pädagogischen Hochschule Kärnten kandidierte in Kärnten nur die Fraktion Studis und Buddies. Sie erhielt die zu vergebenden sieben Mandate. Bei der Wahl der Bundesvertretung lag die Wahlbeteiligung bei nur 4,1 Prozent. Die Grünen und Alternativen Studenten (GRAS) erhielten mit 37,9 Prozent (+9,3 Prozentpunkte) die meiste Zustimmung. Zuwächse erzielten auch der VSStÖ mit 20 Prozent und die Unabhängigen Fachschaftslisten Österreichs (FLÖ) mit 14,74 Prozent. Das größte Minus verzeichnete die AG mit 11,7 Prozentpunkten. Sie hält nun 11,6 Prozent der Stimmen.

Bei der Fachhochschule Kärnten kandidierte nur die Fraktion Unabhängiger Studierender. Sie erhielt die zu vergebenden neun Mandate. Bei der Wahl der Bundesvertretung lag die Wahlbeteiligung bei 8,5 Prozent. Den größten Zuwachs erzielte die AG, mit 21,8 Prozent (+ 10,6 Prozentpunkte). Gleichauf liegen GRAS und VSStÖ mit 20,3 Prozent. Ein Minus verzeichneten die Jungen liberalen Studierenden (JUNOS).

Bundesvertretung: Mehrheit für linke Koalition

Österreichweit musste die grüne Fraktion GRAS herbe Verluste einstecken. Auch die in einen Skandal um antisemitische Chats verwickelte ÖVP-nahe AG verlor ein Mandat, blieb aber stärkste Kraft. Der VSStÖ konnte vier Mandate dazugewinnen. Die bisherige Koalition aus VSStÖ, GRAS und Fachschaftslisten (FLÖ) hat mit 29 der 55 Mandate in der Bundesvertretung (BV) erneut die Mehrheit gewonnen - mehr dazu in Wieder Mehrheit für linke Koalition.

