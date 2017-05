Nach Unfall mit Pferd verstorben

Nach einem Unfall mit einem Reitpferd ist ein 84 Jahre alter Mann im Klinikum Klagenfurt seinen schweren Verletzungen erlegen. Er wurde vor einer Woche von dem Pferd umgestoßen und war bewusstlos liegengeblieben.

Der Unfall ereignete sich auf der Pusarnitzer Gemeindestraße. Eine 41 Jahre alte Frau aus der Gemeinde Lurnfeld führte das Tier an den Zügeln, als es plötzlich scheute und sich losriss. Die Frau stürzte in eine angrenzende Wiese, das Pferd rannte allein auf der Gemeindestraße in Richtung Möllbrück davon.

Hilfeschreie alarmierten Anrainer

Der 84 Jahre alter Mann aus der Gemeinde Lurnfeld hielt sich zu diesem Zeitpunkt nur etwa zehn Meter entfernt auf. Er wurde umgestoßen. Die Hilfeschreie der Frau machten Anrainer auf den Unfall aufmerksam, diese verständigten die Rettungskräfte.

Der 84-Jährige erlitt damals schwere Verletzungen und wurde vom Rettungshubschrauber RK 1 in das Klinikum Klagenfurt geflogen. Dort ist er vor zwei Tagen seinen Verletzungen erlegen.