Grüne bedauern Glawischnig-Rücktritt

Eva Glawischnig hat mit sofortiger Wirkung alle politischen Ämter zurückgelegt und scheidet auch aus dem Nationalrat aus. Die Grünen in Kärnten äußerten ihr Bedauern, die Partei verliere eine „besonnene Politikerin“.

Sie habe eine zutiefst persönliche Entscheidung getroffen, sagte Glawischnig am Donnerstag bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz im Parlament. Es sei „wirklich sehr schade“, dass Eva Glawischnig die Spitze der Grünen in Österreich verlasse. Mit ihr verlieren wir eine starke, kämpferische, kluge und besonnene Politikerin, die die Grünen zu einer modernen, erfolgreichen Partei gemacht habe, hieß es in einer Reaktion der Kärntner Parteispitze.

Landessprecherin Mitsche: „Danke, liebe Eva“

„Danke, liebe Eva“, reagierte Marion Mitsche, die Landessprecherin der Kärntner Grünen auf Glawischnigs Rücktritt. Auch Landesrat Rolf Holub und die Klubobfrau der Grünen im Kärntner Landtag, Barbara Lesjak bedauern Glawischnigs Entscheidung, auch wenn es diese zu akzeptieren gelte.

Barbara Lesjak: „Für mich war Eva Glawischnig immer ein Vorbild. Eine starke Frau, die unbeirrt von Populismen, gemeinsam mit uns sachlich den grünen Weg ging. Wir alle haben viel von ihr gelernt und haben ihr sehr viel zu verdanken. Letztlich war es auch sie, die uns Kärntner Grünen mit ihrer tatkräftigen Unterstützung geholfen hat, im Jahr 2004 erstmals in den Kärntner Landtag einzuziehen. Danke, liebe Eva“.

Landesrat Holub: „Eva, we will miss you“

Von Kärntens Grünen-Landesrat Rolf Holub hieß es: „Eva Glawischnig war für mich eine lange politische Wegbegleiterin, die als Seebodenerin natürlich immer einen ganz besonderen Bezug zu Kärnten hatte. Als Parteiobfrau hat sie dafür gesorgt, dass sich die Grünen stark professionalisiert haben und bei Nationalrats- und Landtagswahlen sehr gute Ergebnisse erzielt haben. Mit derzeit sechs Regierungsbeteiligungen in den Bundesländern haben sich die Grünen unter Evas Führung als wesentliche politische Kraft in Österreich etabliert. Eva, we will miss you“.

Bundespitze „so rasch wie möglich besetzen“

Man wünsche Eva Glawischnig für ihren Weg außerhalb der Politik alles erdenklich Gute. Es gelte nun, die Bundesspitze der Grünen rasch neu zu besetzen, dies werde am Erweiterten Bundesvorstand am Freitag in Salzburg diskutiert werden. „Unsere Ziele sind Erfolge bei der Nationalratswahl im Oktober als auch bei der Kärntner Landtagswahl im März“, erklärte Holub.

