Feuerwehrmann bei Großbrand verletzt

Am Mittwochabend ist in einer Werkshalle in Brückl (Bezirk St. Veit) ein Brand ausgebrochen. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten verletzt, 100 Einsatzkräfte von sieben Feuerwehren waren vor Ort.

Laut Polizei setzte eine Stichflamme aus einem Ofen den umliegenden Bereich sowie das Dach der Werkshalle in Brand. Beide Arbeiter, die gegen 20.15 Uhr noch zugegen waren, retteten sich aus dem Gebäude und alarmierten die Feuerwehr.

FF Brückl

Diese rückten mit rund 100 Einsatzkräften an. Bis 22.00 Uhr war das Feuer gelöscht. Ein 35-jähriger Feuerwehrmann wurde verletzt. Die Kupplung eines Wasserwerfers hatte sich gelöst und ihn getroffen. Der Mann wurde von einem Notarzt erstversorgt und ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe waren zunächst unklar.