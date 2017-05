Ohne Einigung will Pflegepersonal streiken

Es wird neuerlich über eine Erhöhung der Pflegegehälter verhandelt. Donnerstagvormittag treffen einander die Betriebsräte der KABEG mit Vertretern des Landes und der Gemeinden. Kommt es zu keiner Einigung, droht Streik.

Das vorläufig letzte Angebot des Landes liegt bei 150 beziehungsweise 75 Euro mehr pro Monat für Pflegekräfte. Das ist den 3.500 Pflegerinnen und Pflegern aber zu wenig. In den Betriebsversammlungen in den fünf KABEG-Häusern vor zehn Tagen wurde das Angebot des Landes mehrheitlich abgelehnt - mehr dazu in Protest der Pflegemitarbeiter.

Pfleger wollen Forderungen zur Gänze erfüllt sehen

Wie die Ärzte vor mittlerweile zwei Jahren wollen auch sie, dass ihre Forderungen zur Gänze erfüllt werden, zumal sie eine ganze Reihe von medizinischen Aufgaben von den Ärzten übernommen hätten. Gefordert werden 200 Euro Gehaltserhöhung im Monat für das diplomierte Personal und 100 Euro für die Pflegeassistenten in den Landespitälern.

Diese Verhandlungsrunde sei entscheidend, so Zentralbetriebsratsobmann Arnold Auer. Die Position, mit der die Belegschaftsvertreter in die Verhandlungsrunde gehen, sei eindeutig. „Diese lautet: Kein Spielraum. 200 Euro für Diplomkräfte, 100 Euro für Pflegeassistenten. Ich habe keinerlei Signale, wie das Land hier reagieren wird, habe aber in einem Telefongespräch nach den Betriebsversammlungen dem Landeshauptmann noch einmal versucht, die Dramatik vor Augen zu führen. Dass jeder Tag, an dem wir keine zufriedenstellende Lösung erhalten, die Situation in den Krankenanstalten – speziell im Klinikum und Wolfsberg – massiv belastet.“

Kampfmaßnahmen in etwa zwei Wochen angekündigt

Kommt es zu keiner Einigung, will das Pflegepersonal seine Forderungen mit Kampfmaßnahmen durchsetzen. Dann werde man in etwa zwei Wochen einen Streik in den Landesspitäler organisieren, so Auer.