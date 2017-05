Braunbär lief Jäger über den Weg

Ein Braunbär hat sich am Mittwoch über Bienenstöcke in der Gemeinde Maria Rain (Bezirk Klagenfurt-Land) hergemacht. Sieben Bienenvölker sind nun „obdachlos“ - nach der „Missetat“ lief der Bär einem Jäger über den Weg.

Laut Polizei fand man Teile des Bienenstocks im Umkreis von 20 Metern verstreut herumliegen. Aufsichtsjäger Johannes Schifrer fuhr nach der Pirsch nach Hause, als ihm der Bär über den Weg lief. „Es war in der Früh, ich war schon auf dem Heimweg von der Pirsch. Auf einmal überquerte ein Bär etwa 100 Meter vor mir die Straße. Dann ging er über das freie Feld und einen Acker um schließlich im Hochwald zu verschwinden.“

Bär kam aus den Karawanken

Er sei „geschockt“ gewesen, so Johannes Schifrer. Er habe das „sehr große und korpulente“ Tier noch fotografieren wollen, den Fotoapparat aber nicht rechtzeitig aus der Tasche bekommen. Nachdem der Bär verschwunden war, hielt der Jäger Nachschau bei einem nahegelegenen Bienenstock. „Als ich in die Nähe kam, sah ich schon, dass der gesamte Stock zerrissen war“, so Schifrer. Der Bär machte bei seinem Überfall sieben Bienenvölker obdachlos. Er dürfte aus den Karawanken gekommen sein, seinen Weg kann sich Jäger Johannes Schifrer nur so erklären: „Der Bär muss entweder über die Drau oder über Köttmansdorf und Ludmannsdorf gekommen sein.“

Der Vorfall ereignete sich direkt auf der Göltschacher Landesstraße, etwa einen Kilometer von der nächsten Ortschaft entfernt. „Ich habe DNA-Spuren gesichert, damit sich zuordnen lässt, um welchen Bären es sich handelt.“

Bären können kilometerweit schwimmen

Bären können kilometerweit schwimmen, heißt es vom Bärenanwalt des Landes, Bernhard Gutleb. Er vermutet, dass der Bär bei Maria Elend die engste Stelle der Drau überquert hat. Es könnte sich um einen mittlerweile zehn Jahre alten Bären handeln, der schon vor einigen Jahren in dieser Gegend unterwegs war. „Getauft“ wurde der Bär von Gutleb auf den Namen „Timon“. Klarheit sollen die DNA-Spuren bringen, die Jäger Johannes Schifrer sichergestellt hat.

