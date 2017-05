Uni Klagenfurt: Bewerbungsfrist abgelaufen

Wer sich an der Alpen Adria Universität für angewandte Betriebswirtschaft in Klagenfurt entschieden hat, muss heuer keine Aufnahmeprüfung machen. Die Plätze für dieses Studium sind nicht ausgeschöpft. Ebenso endete in dieser Woche die Anmeldefrist für das Bachelor-Lehramtsstudium.

306 Studienplätze sind für das Bachelorstudium der Angewandten Betriebswirtschaft an der Alpen Adria Universität zu vergeben. Nach Ablauf der Anmeldefrist zeigte sich, dass in dieser Studienrichtung niemand um eine Aufnahmeprüfung zittern muss, denn es haben sich weit weniger junge Frauen und Männer gemeldet, als Studienplätze vorhanden sind, nämlich 257. Das sind um fünf Studienanfänger weniger, als im Vorjahr.

Informationsmanagement: Frist bis 15. Mai

Wer die Anmeldefrist am 15. Mai versäumt hat, für den gibt es in Klagenfurt eine Alternative. Die Wirtschaftsfakultät bietet mit der Richtung Informationsmanagement nämlich ein weiteres Studium an, „und da raten wir unseren Studierenden die diese Frist versäumt haben und trotzdem Wirtschaft in Klagenfurt studieren möchten, dieses Studium zu ergreifen. Dieses Studium hat eine hohen Anteil an Informatik und bietet gute Chance auf dem Arbeitsmarkt und wenn man nach einem Jahr noch Angewandte Betriebswirtschaft studieren möchte, kann man sich auch dort oder bei Wirtschaft und Recht anmelden“, so Dekan Erich Schwarz von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. Die gemachten Lehrveranstaltungen könne man sich laut Schwarz anrechnen lassen.

Wirtschaft und Recht: Mehr Interessenten als Plätze

Beim Bachelorstudium Wirtschaft und Recht sieht die aktuelle Statistik anders aus. Nur 120 Studienplätze sind zu vergeben. Es gibt aber 174 Anmeldungen daher muss es laut Alpen Adria Universität eine Aufnahmeprüfung geben, die am 11. Juli stattfinden wird. „Diejenigen Schüler, die das studieren wollen, sollten an diesem Tag unbedingt hinkommen. Im vergangenen Jahr hatten wir etwas weniger Teilnehmer als Studienplätze und konnten jeden aufnehmen“, so Schwarz, der davon ausgeht, dass das auch heuer ähnlich sein wird.

Studium in englischer Sprache geplant

Der Dekan will das Angebot an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften in Klagenfurt auch ausweiten. Ein Studium in Englischer Sprache mit dem Arbeitstitel international „business and economics“ sei geplant. Auf der Suche sei man laut Schwarz auch nach einem weiteren Studium, das nach Kärnten passen könnte. Möglich sei eine Studienrichtung mit Sportbezug. „Das ist aber noch in etwas weiterer Ferne, aber in absehbarer Zeit gehe ich gehe davon aus, dass wir ein internationales Bachelorstudium bekommen werden, nämlich in englischer Sprache“, so Schwarz.

Weitere Studien: Fristen bis 15. Juli

Die Anmeldungsfrist für das Bachelorstudium der Medien und Kommunikationswissenschaften und für Psychologie, endet am 15. Juli. In Summe sind an der Alpenadria Universität Klagenfurt 10.000 Studentinne und Studenten registriert.