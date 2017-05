Fernwärme aus Liebenfels auf Schiene

Eine zwölf Kilometer lange Fernwärme-Leitung wird von Liebenfels nach Klagenfurt verlegt. Über Monate brachten sich Bürger auch gegen ein Heizwerk in Liebenfels in Stellung. Mittlerweile wird es gebaut. Es soll etwa ein Drittel der Klagenfurter Haushalte mit Wärme beliefern.

Groß war die Aufregung noch vor Wochen in der Bevölkerung in Liebenfels. Eine Bürger-Plattform formierte sich gegen ein geplantes Biomassekraftwerk, das sowohl Liebenfels, als auch Klagenfurt zumindest teilweise mit Wärme versorgen soll. Nun scheinen sich die Wogen geglättet zu haben. Der Projektwerber baut die Leitung nach Klagenfurt. Das alte Heizwerk wird abgerissen.

Mit einer Temperatur von 125 Grad wird das Heizungswasser von Liebenfels nach Klagenfurt gepumpt, durch eine etwa 12 Kilometer lange Rohrleitung. Erhitzt wird das Wasser an jenem Standort, an dem bereits 15 Jahre lang ein Heizwerk betrieben wurde. Der Altbau wird seit Mitte Mai abgerissen. Bis Herbst soll dort ein neues Biomassekraftwerk entstehen.

Die Baubewilligung der Gemeinde liegt vor, was jedoch weiterhin fehlt ist eine Gewerberechtliche Bewilligung durch die BH. „Wenn man bei einer bestehenden Betriebsanlagengenehmigung die Emissionen und die Auswirkungen auf die Umwelt verbessert, kann man davon ausgehen, dass es auch bei der Projektrealisierung keine Verzögerungen geben wird“, so Projektwerber Otto Zechmeister.

Eine Betriebs-bewilligung durch die Bezirkshauptmannschaft St. Veit ist erst nach einer Gewerberechtsverhandlung möglich. Diese soll in wenigen Wochen stattfinden. Dort haben die Anrainer Parteienstellung. Ortsbewohner zeigen sich verwundert, warum bereits die Leitung nach Klagenfurt gebaut wird, aber noch keine Gewerberechtliche Bewilligung vorliegt. Das sei unternehmerisches Risiko, heißt es aus der BH St. Veit.

Der massive Widerstand der Bevölkerung gegen das Projekt habe sich aber bereits gelegt, sagt Bürgermeister Klaus Köchl, denn sachliche Argumente würden für das Fernheizwerk sprechen. „Wir reduzieren die Stickoxide von 105 Tonnen auf 32,5 Tonnen. Die Staubbelastung wird auf von 15 auf 1,2 Tonnen reduziert. Das ist eine win-win Situation für die Liebenfelser und es können jetzt alle Ortsbewohner auch beim Feinheizwerk, wenn sie wollen, anschließen“, so Köchl.

Im Dezember soll das Biomassekraftwerk in Liebenfels in Betrieb gehen. Zeitgerecht für den Betreiber, um den Vertrag über 70 Megawatt Wärme mit der Stadt Klagenfurt zu erfüllen. 50 kommen bereits seit Ende April aus dem neuen Kraftwerk im Osten von Klagenfurt. 20 Megawatt werden es aus Liebenfels sein - also etwas weniger als ein Drittel der vertraglichen Leistung.