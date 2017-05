Wirtschaftsminister mit Kärnten-Bezug

Am 15. Oktober wird der Nationalrat neu gewählt. Bis es eine neue Regierung gibt, wird Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) Vizekanzler. Zum Wirtschaftsminister steigt Staatssekretär Harald Mahrer (ÖVP) auf, der zum Teil in Kärnten lebt.

Die Angelobung der beiden Minister durch Bundespräsident Alexander van der Bellen erfolgt am Mittwochvormittag. Mahrer ist gebürtiger Wiener. Seine Frau Andrea Samonigg-Mahrer führt jedoch das Krankenhaus Spittal an der Drau. Daher lebt Mahrer zum Teil in Spittal. Laut Firmenkompass ist er Alleingesellschafter der dort ansässigen HM Tauernholding Beteiligungsgesellschaft. Mit Kanzler Christian Kern (SPÖ) teilt Mahrer die Freude am Schwimmen im Millstätter See.

„Ich komme aus der Wirtschaft“

„Ich komme aus der Wirtschaft“, diesen Satz bekommen Medienvertreter oft von Mahrer zu hören. Der 44-Jährige war früher als Unternehmens- und PR-Berater tätig. Mahrer gilt als wirtschafts- und gesellschaftsliberal. Als Staatssekretär der ÖVP war er auch Regierungskoordinator seiner Partei. Politisch setzt er auf Förderprogramme für Unternehmensgründer, mit den SPÖ-Bildungsministerinnen hat er die Bildungsreform und das Schulautonomie-Paket ausverhandelt. Ob er sich jetzt nur als Übergangsminister sieht, bezweifeln Beobachter.