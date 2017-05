Bau der 2. Eishalle in Villach ab Frühjahr 2019

Die zweite Eishalle in Villach soll ab dem Frühjahr 2019 gebaut werden. Das bekräftigte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Dienstag. Das nötige Grundstück muss noch angekauft werden.

600.000 Euro seien für den Ankauf des Grundstückes südlich der bestehenden Eishalle reserviert, sagte Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) am Dienstag in einer Aussendung. Nun müsse ein Detail-Projekt ausgearbeitet werden, dann könne über mögliche Landesförderung geredet werden, hieß es aus dem Büro von Landeshauptmann Kaiser.

Klagenfurt: Sanierung der Eishalle bis 2018

Für rund drei Mio. Euro soll auch die Eishalle in Klagenfurt saniert werden. Die Kosten sollen sich Land und Stadt teilen. Geplant ist eine Erneuerung und Erweiterung der Sanitäreinrichtungen. Im kommenden Jahr will man auch den Neubau des Kabinentraktes in Angriff nehmen - mehr dazu in Sanierung der Eishalle beginnt im April (kaernten.ORF.at; 31.3.2017).