Cyber-Kongress in Villach im September

Im Congress Center Villach findet im September der Sicherheitskongress für Informationstechnologie des Verteidigungsministeriums statt. Es geht um die Fortbildung von Sicherheitsexperten.

Wie aktuell das Thema Sicherheit ist, zeigte die jüngste, weltweite Attacke auf Computersysteme. Die Cyberattacke „WannaCrypt“ verlief vergleichsweise glimpflich, weil das Schadprogramm, das Hacker vor einigen Wochen vom US-Geheimdienst NSA entwendet und veröffentlicht hatten, einen eingebauten „Ausschaltknopf“ hatte, der den Infektionsweg stoppen konnte. Ein britischer IT-Spezialist hatte ihn gefunden und beendete die weitere Ausbreitung.

Müssen gegen Cyber-Attacken gewappnet sein

„IKT-Sicherheit und Cyber Security sind aktueller und wichtiger denn je und berühren alle Bereiche unsres Alltags“, sagte Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) in einer Aussendung. „Hier absolut gewappnet zu sein, ist – wie der aktuelle Fall zeigt – speziell für Hochtechnologiedestinationen wie Österreich und speziell Villach, aber auch für die Einsatzbereitschaft des Österreichischen Bundesheeres unerlässlich.“ Der hochkarätig besetzte Sicherheitskongress für Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) findet ab 26. September drei Tage lang in Kooperation mit der Stadt Villach und mit Unterstützung des Bundeslandes Kärnten statt.

Es gehe einerseits um die Fortbildung von IT-Sicherheitsexperten aus Wirtschaft, Behörden, Organisationen, Lehre und Forschung, um Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung der User aller Ebenen, aber auch um Vernetzung mit IKT-sicherheitsrelevanten Behörden, Organisationen, Institutionen und Firmen, sagte Bürgermeister Albel. Namhaften Experten aus dem In- und Ausland werden Vorträge zum Thema Bedrohungen der Informations- und Kommunikationstechnik halten. Die Schwerpunkte liegen auf Industrie 4.0, Kritische Infrastrukturen und Internet of Things. Auch moderne Absicherungsmöglichkeiten werden angeboten.

Finale der Cyber Security Challenge Austria

Bei der Veranstaltung geht auch das Finale der Cyber Security Challenge Austria 2017 über die Bühne. Derzeit sucht das veranstaltende Verteidigungsministerium nach jungen Mädchen und Burschen, die sich als besondere Cyber-Talente hervortun und sich dann in einem koordinierten Hacker-Bewerb messen. Die Sieger bilden das Team Austria, das Österreich bei der European Cyber Security Challenge vom 30. Oktober bis 03. November in Malaga in Spanien vertritt, heißt es auf der Webseite des Wettbewerbes. Internationale Firmen sehen sich in den Siegerreihen der Cyber-Challenge stets nach ambitionierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre IT-Teams um.