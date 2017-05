Überdosis: 38-Jähriger lag tot in Wohnung

Ein 38 Jahre alter Mann aus Linz ist in einem Zimmer in Klagenfurt leblos aufgefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann an einer Überdosis Suchtmittel gestorben ist. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Bereits am Montag war der 38-Jährige entdeckt worden. Vieles spreche laut Polizei von einem Drogenmissbrauch. Welche Suchtmittel der Mann genommen hat, stand vorerst nicht fest, die Polizei führte weitere Ermittlungen. Von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde eine gerichtsmedizinische Obduktion angeordnet. Dabei wird auch eine chemisch-toxikologische Untersuchung durchgeführt.

Erst am Dienstag gab die Polizei in Klagenfurt bekannt, dass sich in der Innenstadt der Drogenhandel verstärkt hatte, mehr dazu in Drogenzugriffe in Klagenfurter Innenstadt. Im vergangenen Jahr gab es in Kärnten mit zwölf Drogentoten einen neuen Negativ-Rekord.

Links: