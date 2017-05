Italienische Firma will 250 neue Jobs schaffen

Die italienische Teleshopping-Firma DMC hat sich in Klagenfurt angesiedelt. Waren im Wert von 75 Millionen Euro sollen von Klagenfurt aus verkauft werden. 250 neue Arbeitsplätze sollen entstehen. Gestartet wird im Juli.

Die DMC Shop Gmbh ist eine in San Marino in Italien ansässige Firma. Das Unternehmen vertreibt über Teleshopping vorwiegend Haushalts, Küchen- und Sportartikel. Von Klagenfurt aus will das Unternehmen jetzt den österreichischen, den deutschen und den Schweizer Markt bearbeiten.

Am Klagenfurter Südring hat die Firma eine große Lagerhalle und ein Bürogebäude gekauft und erneuert. Die Waren sollen in Klagenfurt gelagert werden. Geht alles nach Plan, sollen von hier aus jährlich Waren im Wert von 75 Millionen Euro verkauft werden. DMC Verkaufsleiter Fernando Jay Di Filippo geht davon aus, dass dieses Ziel innerhalb der nächsten fünf Jahre erreichbar ist. 200 bis 250 Menschen sollen dann am Standort Klagenfurt arbeiten.

„Es gibt verschiedene Gründe, warum wir Klagenfurt als Standort ausgesucht haben“, sagt der Verkaufsleiter. „Wir haben uns in Hamburg und auch in Wien umgeschaut, aber hier gibt es an der Schnittstelle zum Alpen Adria Raum gute Entwicklungsmöglichkeiten.“ Auch hätte es eine schnelle Abwicklung mit den Banken und Investoren gegeben. Und auch Stadt und Land hätten die Betriebsansiedelung vorangetrieben.

In Klagenfurt soll auch ein Outlet entstehen. Dort können Kunden direkt Waren aus der Fernsehwerbung kaufen können, sagt Verkaufsleiter di Filippo. Das neu angesiedelte italienische Unternehmen startet offiziell am 3. Juli.