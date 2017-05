Häuser nach Unwetter überschwemmt

Am Sonntag ist es im Bereich der Gemeinde Griffen zu einem kurzen aber heftigen Gewitter mit Hagel und Regenschauern gekommen. Wasser und Schlamm und drang teilweise in Wohnhäuser ein, die Feuerwehr musste ausrücken.

In Griffen hat ein kurzes aber heftiges Gewitter mit Hagel am Sonntagnachmittag zu mehreren Feuerwehreinsätzen geführt. Ein Feld konnte die Wassermassen nicht mehr aufnehmen, Schlamm rann über eine Strasse in die Garagen und Keller von vier Wohnhäusern.

Regen und Hagel haben am Sonntag in Griffen zur Überschwemmung von Straßen und Häusern geführt.

Häuser teilweise überschwemmt

Fünf weitere Häuser wurden laut Feuerwehr teilweise überschwemmt. 18 Pumpen aus dem Katastrophenlager kamen zum Einsatz, um die Keller wieder freizubekommen. Die Feuerwehr war gemeinsam mit dem Bürgermeister unterwegs, um Nachschau zu halten, ob weitere Häuser von dem Starkregen in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Drei Feuerwehren zwischen Griffen und Völkermarkt standen im Einsatz.