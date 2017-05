GTI-Vortreffen nervt Anrainer

Knapp zwei Wochen vor Beginn des GTI-Treffens sind viele Autofans am Faaker See und am Wörther See anzutreffen - zur Freude der Tourismusbetriebe aber zum Leid vieler Anrainer. Sie fühlen sich von den Behörden im Stich gelassen.

In seitenlangen Emails an den ORF beschweren sich Anrainer über die ihrer Ansicht nach nicht tragbaren und - ertragbaren - Zustände. Vor dem eigenen Grundstück gebe es wochenlang nur Autolärm, verstärkt durch das sogenannte „Gummi geben“. Die Hauseinfahrten würdenn teilweise verparkt, ganz abgesehen vom Müll, der von den Autofans hinterlassen werde. Vor das Mikrofon treten und die Situation schildern will die Mehrzahl der Anrainer nicht.

ORF

Kritik an Polizei: „Zu wenig präsent“

Kritik wird trotzdem geübt, vor allem an den Behörden. Die Polizei würde zu wenig Präsenz zeigen, so Anrainer Thomas Sabotnik. "Es wurde versprochen: Mehr Exekutive, mehr Kontrollen und sogar über Lärmpegelkontrollen wurde debattiert. Leider können wir das nicht erkennen. Die Polizei steht hier aber greift nicht aktiv ein. Die Kontrollen sind sehr sporadisch. Ich würde meinen, es wäre angebracht.“

ORF

Polizei: Mit Lärm ist bei Großveranstaltung zu rechnen

Die Polizei weist diese Kritik zurück. Bereits bei den Vortreffen seien Kräfte auch aus anderen Bundesländern vor Ort, so Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg. „Selbstverständlich sind die Streifen schon jetzt verstärkt worden, Beschwerden gibt es natürlich. Diese werden von uns selbstverständlich ernst genommen. Jede Beschwerde wird bearbeitet. Es ist aber eine Großveranstaltung, mit vielen Teilnehmern und Autos. Hier ist mit einem gewissen Maß an Lärm zu rechnen.“

ORF

Kein Veranstalter, also keine Auflagen

Die Vortreffen sind allerdings nicht offiziell als Veranstaltungen angemeldet. Es gibt demnach auch keinen Veranstalter und somit auch niemanden, dem Auflagen erteilt werden könnten.

ORF

Temposchwellen an neuralgischen Punkten

Dennoch wird versucht zu reagieren wo es geht. An den neuralgischen Punkten wurden wieder die sogenannten Temposchwellen - also mobile Fahrbahnerhöhungen - installiert, damit zumindest in diesen Abschnitten die Geschwindigkeit gesenkt werden kann.