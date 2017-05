Wahrzeichen wird bunter

Ein Kärntner Wahrzeichen wird bunt: Derzeit werden am Turm auf dem Pyramidenkogel 164 Spezialleuchten montiert, die den höchsten Holzturm der Welt in der Nacht besser zur Geltung bringen sollen.

Schon vor zehn Jahren - als der Turm noch eine Idee war - gab es den Plan, diesen aufwändig zu beleuchten. Doch dazu fehlte vorerst das Geld. Seit Jahren tüfteln der Architekt Markus Klaura und der Lichtdesigner Hanno Kautz daran, wie man die geschwungenen Formen besser zur Geltung bringen kann und welche Technik der Witterung standhält.

ORF/Peter Matha

Markus Klaura: „Wir haben alles getan, was sich in den letzten zehn Jahren am LED-Markt entwickelt hat, um die Technik vor Blitzschlägen usw. zu schützen. Es ist viel Hirnschmalz und Energie hinein investiert worden.“

Lichtshow ähnlich wie beim Eiffelturm in Paris

164 Hochleistungs-LED-Strahler aus Frankreich werden zur Zeit am Turm montiert. Sie sollen die Holzflächen anstrahlen. Gesteuert mit Hightech, ähnlich dem Eiffelturm in Paris oder beim Empire State-Building in New York. Die Lichtspiele sollen dabei alles andere als kitschig werden, sagt Hanno Kautz.

Gemeinde Keutschach

Kautz: „Man muss von Erscheinungsbildern sprechen, weil der Turm ganz unterschiedlich aussehen wird. Ganz ruhig, in elegantem Weiß, bis hin zu bunt und bewegt, wo sich der Turm von der Spitze bis zum Schaft immer wieder verändern und bewegen wird."

Dass der Turm zum Beispiel am 10. Oktober in den Landesfarben strahlen wird, ist in Zukunft ohne weiteres machbar. Der 100 Meter Turm wird zur Fackel.

Herausforderung für Industriekletterer

Derzeit kämpfen die Industriekletterer um den Kötschacher Christian Gratzer mit Regen und Wind sowie der zentimetergenauen Montage aller Teile. "Es sind sehr viele Lampen, die nicht durcheinander gebracht werden dürfen. Sonst sind wir leider erledigt. Außerhalb der Betriebszeiten werden jene Arbeiten erledigt, wo auch etwas abstürzen kann.“

ORF/Peter Matha

Um den 21. Juni sollte es soweit sein, dass die Beleuchtung des Pyramidenkogelturmes in Betrieb gehen kann. Bis dahin wird immer wieder - streng geheim - getestet.

Links: