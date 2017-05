Mutmaßlicher Wettcafe-Räuber festgenommen

Cobrabeamte haben einen 32 Jahre Mann festgenommen, der vor zehn Tagen ein Wettcafe überfallen haben soll. Der 31 Jahre alte Komplize wurde bereits am Dienstag gefasst. Der Hauptverdächtige ist nicht geständig.

Der Überfall am 4. Mai dürfte von beiden Tatverdächtigen begangen worden sein. Der 31-Jährige soll den Tatort in St. Peter laut Polizei ausgekundschaftet und den 32-Jährigen dann bei der Tat unterstützt haben. Er blockierte die selbstschließende Eingangstür und ermöglichte seinem Komplizen so, in das Wettlokal in St. Peter einzudringen. Der 32-jährige soll die Kellnerin mit Waffengewalt zur Herausgabe von Bargeld gezwungen haben und war dann geflüchtet.

ORF/Iris Hofmeister

Mutmaßlicher Täter bei Freundin festgenommen

Bei einer neuerlichen Befragung des 31-Jährigen machte dieser vage Angaben zum Aufenthaltsort seines Komplizen. Die Polizei konnte auf diese Weise die Freundin des mutmaßlichen Haupttäters ausforschen und in deren Wohnung festzunehmen. Der Mann war bei der Einvernahme nicht geständig. Er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

