Kulturgenuss lockt nach Mittelkärnten

Hinter „kaernten-mitte.at“ verbirgt sich die Homepage der Initiative „Kulturgenuss“. Zum dritten Mal in Folge beleben 16 Kulturinstitutionen und neun Gasthäuser die Region Mittelkärnten mit Kunst, Kultur und Kulinarik.

Die Tourismusregion Mittelkärnten hat sich vor drei Jahren mit den Kulturinitiativen und der Gastronomie zusammengetan. Was klein begann, hat sich mittlerweile zu einer Marke etabliert. Das Programm richtet sich sowohl an Gäste wie an Einheimische. Andreas Duller, der Geschäftsführer der Tourismusregion Mittelkärnten: „Es ist für jeden etwas dabei, auch für Familien. Es fängt an mit den Burghofspielen in Friesach und geht bis nach Feldkirchen und der Trigonale. Aer auch kleine Institutionen sind dabei, mit Schloss Albeck und Grades gibt eine große Dichte an Veranstaltungen in Mittelkärnten.“

Konzertkarte, Verpflegung, Übernachtung im Paket

Die Region soll in jedem Bereich von dieser Initiative profitieren. „Es soll ein umfangreicheres Angebot sein, dass man digital bei der Region buchen kann, Konzertkarte und Verpflegung gibt es im besten Fall gemeinsam mit der Übernachtung. Wir sind ja eine Tourismusregion und hoffen, dass die Wertschöpfung sop lange wie möglich beim Veranstaltungsort bleibt. Das ist auch der Beweggrund im Hintergrund – aber auch, dass Kultur, Tourismus und Gastronomie enger zusammenwachsen.“

Katalog bei allen teilnehmenden Betrieben

Egal ob Konzert oder Theater - was immer von April bis Dezember in Mittelkärnten stattfindet, ist in einem Katalog aufgelistet. Er umfasst mehr als 60 Seiten und liegt bei allen teilnehmenden Kulturbetrieben, bei den Gastronomiepartnern und in Tourismusbüros auf. Im Internet ist es unter kaernten-mitte.at abrufbar.