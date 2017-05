Flick-Anwesen: Illegale Mauer kommt weg

Die Mauer, die das Seeanwesen der Milliardärin Ingrid Flick in Dellach am Wörthersee von der Straße trennt, wird abgerissen. Sie war ohne Bewilligung errichtet worden.

Nach der Sommersaison soll der obere Teil der 30 Meter langen und zwei Meter hohen Mauer abgetragen werden. Dann ist die Mauer nur noch 50 Zentimeter hoch und der Blick auf den See wieder frei.

Genehmigt wurde der Neubau eines Badehauses mit Garage am Wörthersee-Südufer, von der Mauer wusste aber niemand in der Gemeinde. „Die Mauer ist nicht genehmigt“, sagte Baureferent Vizebgm. Robert Schmidhofer (BLG) im Vorjahr. Die Gemeinde erließ deswegen einen Bescheid, der „die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes“ forderte - mehr dazu in Wörthersee wird zunehmend privat.