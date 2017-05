84-Jähriger von Pferd umgestoßen

Ein 84 Jahre alter Mann ist am Donnerstag in der Gemeinde Lurnfeld (Bezirk Spittal an der Drau) von einem scheuenden Pferd umgestoßen worden. Es hatte sich von einer Frau losgerissen, die das Tier auf der Gemeindestraße führte.

Die 41-Jährige war gegen Mittag mit dem Reitpferd auf der Pusarnitzer Gemeindestraße in Richtung Pusarnitz unterwegs. Plötzlich scheute das Pferd und riss sich von den Zügeln los. Die Frau stürzte dabei in die angrenzende Wiese. Das Pferd rannte auf der Gemeindestraße in Richtung Möllbrücke davon.

In etwa zehn Meter Entfernung rammte das Pferd den pensionisten, der bewusstlos liegen blieb. Er erlitt schwere Verletzungen. Anrainer hörten die Hilferufe der Frau und verständigten die Rettung. Der 84-Jährige vom Rettungshubschrauber in das Klinikum Klagenfurt geflogen.