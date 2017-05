Mutmaßlicher Wettcafe-Räuber gefasst

Einer der mutmaßlichen Täter, die am 4. Mai ein Wettcafe in der Klagenfurter Ebentaler Straße überfallen haben sollen, wurde gefasst. Es handelt sich um einen 31-jährigen Klagenfurter, sein Komplize ist noch flüchtig.

Der 31-Jährige soll laut Polizei zuvor den Tatort ausgekundschaftet und den zweiten Tatverdächtigen bei der Ausführung der Tat unterstützt haben, indem er die selbst schließende Eingangstüre des Lokales blockierte und seinem Komplizen den Zutritt ermöglichte. Der Verdächtige wurde bereits am Dienstag an seiner Wohnadresse festgenommen.

ORF/Iris Hofmeister

Cobra suchte nach zweitem Täter

Bei einer Hausdurchsuchung wurden ca. 15 Gramm Kokain sichergestellt, der Mann wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde auch der zweite Tatverdächtige, ein 32-jähriger Mann aus Klagenfurt, ausgeforscht. An seiner Wohnadresse wurde am Mittwoch mit Unterstützung des Einsatzkommandos Cobra eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Er war aber nicht Zuhause, nun wird nach dem Mann gefahndet.

Der Täter war bewaffnet und mit einem Strumpf maskiert, die 23-jährige Kellnerin hatte einen Schock erlitten. Sie war zum Zeitpunkt des Überfalls alleine im Lokal. Die Höhe der Beute ist noch nicht bekannt Weiter Suche nach Wettcafe-Räuber.