70-Jahr-Jubiläum für Wirtschaftstreuhänder

Der Berufsstand der Wirtschaftstreuhänder - das sind Steuerberater und Wirtschaftsprüfer - feiert in Östereich und in Kärnten sein 70-Jahr-Jubiläum. Eine der Herausforderungen für Wirtschaftstreuhänder sind laufende Gesetzesänderungen.

Das Berufsbild des Wirtschaftstreuhänders ist seit dem Jahr 1947 gleich geblieben. Aktuelle Herausforderungen gibt es aber zuletzt durch die Digitalisierung und durch die vielen Änderungen der Steuergesetze, sagte Peter Katschnig, der Präsident der Kammer der Kärntner Wirtschaftstreuhänder. „Allein in den letzten 16 Jahren hat es 400 Änderungen gegeben. das heißt, jede zweite Woche ändert sich ein Steuergesetz. Da ist es natürlich eine Herausforderung, die Unternehmer entsprechend zu unterstützen.“

Engster Berater der Unternehmer

In Kärnten gibt es 420 Steuerberater und rund 100 Berufsanwärter, sagte Katschnig. Für die Zukunft sei man damit sehr gut aufgestellt. Gegenwart und Zukunft seines Berufsstandes sieht Katschnig positiv. Laut einer aktuellen Umfrage unter 500 Österreichischen Unternehmen, hätten 86 Prozent die Leistung der Wirtschaftstreuhänder oder Steuerberater als gut oder sehr gut eingestuft.

Die Tätigkeit der Wirtschaftstreuhänder reiche teilweise tief in den persönlichen Bereich der Unternehmer hinein. "Das kann so weit gehen, dass ein Unternehmer mitten in einem Scheidungsverfahren steckt und auch in diesen Fragen an uns heran tritt und fragt, wie er damit umgehen soll. Die durchschnittliche Beziehungszeit zwischen Klienten und Steuerberater beträgt 15 Jahre. „Deswegen sind wir der engste und längst dienende Berater, der mit einem Unternehmen verbunden ist.“

Akademie: Zahl der Kurse steigt ständig

Seit rund eineinhalb Jahren gibt es in Klagenfurt auch eine Akademie für Wirtschaftstreuhänder in Kärnten, die der Aus- und Weiterbildung dient. „Im letzten Jahr haben wir bereits 100 Fortbildungstage abgehalten. Die Zahl ist ständig steigend. Heuer gehe ich davon aus, dass an jedem zweiten Tag in Klagenfurt ein Kurs, ein Lehrgang oder ein Seminar stattfindet.“