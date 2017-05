Versuchter Raub: Hinweise verdichten sich

Zeugen haben mittlerweile den versuchten Raubüberfall vom vergangenen Freitag auf ein zwölf Jahre altes Mädchen in Gurk bestätigt. Die Hinweise verdichten sich, hieß es von der Kriminalpolizei.

Zeugen gaben an, dass ein dunkler Pkw - vermutlich der Marke Citroen - unmittelbar nach der Tat den Tatort passiert haben soll. Drei Personen sollen in dem Fahrzeug gewesen sein. Dieses Auto soll auf der Gemeindestraße in Gurk von der Turracher Bundesstraße kommend in Richtung Sirnitz unterwegs gewesen sein.

Zeugen in dunklem Pkw werden gesucht

Christian Martinz vom Landeskriminalabteilung: „Dieses dunkle Fahrzeug muss unmittelbar nach der Tat am Tatort vorbei gefahren sein. Die Insassen müssten eigentlich das überfallene Mädchen und unter Umständen auch das Tatfahrzeug gesehen haben.“ Die Insassen dieses Pkw würden nun dringend als Zeugen gesucht und gebeten, sich mit dem Landeskriminalamt Kärnten in Verbindung zu setzen.

Das Mädchen gab am Freitag an, dass ein Mann vor ihr aus dem Auto gesprungen sei und von ihr Geld gefordert habe, während er ihr ein Messer an den Hals gehalten habe. Das Mädchen sagte, es konnte sich losreißen und entkommen - mehr dazu in Unbekannter bedrohte Zwölfjährige mit Messer.

Polizei: Kein Zweifel an Aussage des Mädchens

An diesen Aussagen bestehe kein Zweifel, sagte Martinz. „Den Aussagen des Mädchens wird insofern Glauben geschenkt, weil sie auch bei mehreren Befragungen immer das Gleiche ausgesagt hat und es keine Abweichungen gegeben hat. Außerdem gibt es einen Zeugen aus der Nachbarschaft. Der hat gesehen, dass das Mädchen sich zur fraglichen Zeit dort befunden hat und dass zu dieser Zeit auch das von ihr beschriebene Fahrzeug dort unterwegs gewesen sein soll.“ Das Auto des mutmaßlichen Täters soll übrigens weiß sein. Es soll auf der Motorhaube einer schwarze Aufschrift haben.