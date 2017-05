Unbelehrbare Raserin dreimal erwischt

Im Bezirk Völkermarkt ist Mittwochfrüh eine Autolenkerin insgesamt dreimal innerhalb kürzester Zeit mit weit überhöhter Geschwindigkeit im Ortsgebiet von der Polizei erwischt worden. Zweimal war sie mit 100 Km/h unterwegs.

Zum ersten Mal wurde die 46-Jährige Slowenien, die in Kärnten lebt, um 6.00 Uhr im Ortsgebiet von Eberndorf mit fast 100 Kilometern pro Stunde von der Polizei gestoppt. Sie wurde angehalten und angezeigt. Den Beamten gab sie zu verstehen, dass sie es eilig hatte, um zur Arbeit zu kommen. Danach durfte die Frau weiter fahren.

Zweite Kontrolle zehn Minuten später

Sie hatte offenbar nicht mit einer weiteren polizeilichen Schwerpunktkontrolle im Bezirk Völkermarkt gerechnet und raste nur zehn Minuten später im Ortsgebiet von St. Kanzian am Klopeiner See in die nächste Verkehrskontrolle. Auch diesmal wieder mit fast 100 Km/h. Da sie nicht sofort angehalten werden konnte, wurde sie erst kurze Zeit später mit 20 km/h über der erlaubten Geschwindigkeitsbegrenzung erwischt. Diesmal nahmen die Beamten der Frau den Führerschein sofort ab. Jetzt droht nicht nur eine hohe Geldstrafe, auch der Führerschein wird wohl länger als die vorgesehenen 14 Tage eingezogen.