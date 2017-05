Protest gegen kroatische Gedenkfeier

Vertreter von 21 Organisationen und Vereinen aus Politik, Erinnerungsarbeit und Kultur protestieren gegen die für Samstag geplante Gedenkveranstaltung auf dem Loibacher Feld bei Bleiburg. Es sei ein Andenken an den faschistischen Ustascha-Staat.

In einer Petition, die im Büro von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) übergeben wurde, forderte man ein Verbot der Veranstaltung. Das Treffen im Andenken an den faschistischen Ustascha-Staat sei zum größten Neonazitreffen in Europa geworden, heißt es in der Erklärung.

Die Gedenkfeier findet für die Menschen statt, die von den Briten am Ende des Zweiten Weltkriegs an die siegreichen kommunistischen Partisanen ausgeliefert wurden. Sie waren nach nach Österreich geflüchtet, als Nazi-Deutschland kapituliert hatte und ergaben sich den Briten. Darunter waren Zivilisten, aber auch Kämpfer der Ustascha. Nach der Auslieferung kam es zu Massakern.

Jedes Jahr kommen tausende Kroaten nach Bleiburg, ans Loibacher Feld, beobachtet vom Verfassungsschutz. Immer wieder sind auch Menschen mit faschistischer Gesinnung mit dabei und halten Fahnen mit Ustascha-Sprüchen hoch. Die Symbole sind in Kroatien selbst verboten, es gab auch in Kärnten eine Anzeige deswegen. Die Republik Kroatien stellte vor einigen Jahren auch jede finanzielle Unterstützung für das Treffen in Kärnten ein.

Grüne: Erwarten eindeutige Reaktion

Der Grüne Nationalratsabgeordnete Karl Öllinger sagte, vor zwei Wochen habe man dem Bürgermeister von Kremsmünster zu seiner raschen Reaktion gegen das Konzert des Ustascha-Musikanten Marko ‚Thompson’ Perkovic gratuliert. Doch dieses Wochenende stehe das größte Treffen von Revisionisten, Neonazis und Anhänger eines faschistischen Staates Kärnten ins Haus. Man erwarte eine ebenso eindeutige Reaktion.

Auch Harald Walser, vergangenheitspolitischer Sprecher der Grünen, wies auf das immer größer werdende Treffen hin. In den letzten Jahren seien von den Vereinen rund um das Ustascha-Treffen immer weitere Grundstücke angekauft, darauf Bühnen, Gedenkstätten und zuletzt sogar ein eigener Friedhof errichtet. Es werde eine Pilgerstätte.

Ustascha-Bewegung

Die 1929 von Ante Pavelic gegründete Ustascha-Bewegung herrschte in Kroatien von 1941 bis 1945 als Handlangerin der deutschen Nazis und der italienischen Faschisten. Dem Ustaša-Regime werden Gräueltaten und Massenmorde, insbesondere in dem Konzentrationslager Jasenovac angelastet. Hunderttausende Serben, Juden und Roma wurden umgebracht.