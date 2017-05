Kastner & Öhler: Entscheidung über Standort

Am Mittwoch will Kastner & Öhler offiziell bekannt geben, ob sich die Grazer Kaufhauskette in Klagenfurt ansiedelt oder nicht. Die Stadt Klagenfurt hatte ja dem Konzern mit seinem Wunsch-Standort in der Innenstadt eine klare Absage erteilt.

Die Grazer Kaufhauskette kündigte für Mittwochvormittag eine Pressekonferenz in Klagenfurt an. Daran teilnehmen wird der Vorstand des Einkaufszentrums, Martin Wäg, und der Klagenfurter Immobilienmanager Walter Leopold Moser. Moser besitzt das Baurecht für das Grundstück in der Waaggasse in der Klagenfurter Innenstadt. Auf diesem Grundstück wollte der Kaufhauskonzern ein Geschäft eröffnen. Die Klagenfurter Bürgermeisterin hatte aber in der Vorwoche diesem Wunsch-Standort eine klare Absage erteilt, mehr dazu in K&Ö: Bürgermeisterin zieht „Schlussstrich“.

ORF

Die Konzernleitung hatte bisher noch nicht offiziell zu dieser Entscheidung der Stadt Klagenfurt Stellung bezogen. Das soll am Mittwoch in der Pressekonferenz erfolgen. Aber auch die Zukunft von Kastner & Öhler in Klagenfurt soll laut Pressesprecherin Sandra Rosenfelder zur Sprache kommen.

