Grenzkontrollen wegen G7-Treffen

In Italien wird ab Dienstag das Schengenabkommen außer Kraft gesetzt und die Grenze wieder kontrolliert. Grund ist das G7-Gipfeltreffen Ende Mai in Sizilien. Dies auch noch am langen Wochenende um Christi Himmelfahrt. Mit Wartezeiten ist zu rechnen.

Die Grenzkontrollen wegen des G7-Treffens sollen bis zum 30. Mai dauern. Auch die Grenzen zu Slowenien werden kontrolliert heißt es von der Kärntner Polizei. Pässe und Reisedokumente werden verschärft kontrolliert, auch Fahrzeugkontrollen sind möglich. Deshalb muss bei der Einreise nach Italien ab sofort auch wieder mit Wartezeiten gerechnet werden.

Auch Trump soll kommen

Gerade auch um das verlängerte Christi Himmelfahrt Feiertagswochenende, das viele Kärntner zu einem Kurzurlaub nutzen. Am Treffen nehmen die sieben führenden Industrienationen der westlichen Welt teil Es findet am 26. und 27. Mai in Sizilien statt. Auch US-Präsident Donald Trump wird beim Treffen der Staats- und Regierungschefs in Italien erwartet.