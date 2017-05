Warnung vor fingierter Maisammlung

Das Rote Kreuz warnt vor falschen Spendensammlern. Im Raum Klagenfurt seien Unbekannte unterwegs, die sich als Rot-Kreuz-Mitarbeiter ausgeben und Geld für eine Maisammlung fordern.

Das Rote Kreuz teilte in einer Aussendung mit, dass zur Zeit in ganz Kärnten keine Spendensammelaktion laufe. Rot-Kreuz-Pressesprecherin Melanie Reiter stellte zudem klar, dass richtige Rotkreuz-Mitarbeiter an Haustüren kein Geld fordern, sondern lediglich Daten neuer Mitglieder in einen tragbaren Computer eingeben.

Das Rote Kreuz bittet alle Spender, die bereits auf den falschen Spendensammler hereingefallen sind, aber auch jene, die nur um Spenden gebeten wurden, den Vorfall bei der nächsten Polizeidienststelle zur Anzeige zu bringen.