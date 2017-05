Wer wird neuer Ärztekammer-Präsident?

Erstmals könnte es heute eine Frau an die Spitze der Kärntner Ärztekammer schaffen: Am Montag wird der neue Präsident oder die neue Präsidentin gewählt. Die Vollversammlung entscheidet über die Nachfolge von Josef Huber.

Als Kandidaten stehen Petra Preiss von der Liste Preiss und Team vom Klinikum Klagenfurt und der Primarius der Radiologie am Krankenhaus St. Veit an der Glan, Heinz Lackner, zur Wahl. Der neue Präsident oder die neue Präsidentin wird für fünf Jahre gewählt und könnte bereits am Montagabend von Landeshauptmann Peter Kaiser angelobt werden.

Der langjährige amtierende Präsident der Ärztekammer, Josef Huber, stellte sich Ende Märzt nicht mehr der Wahl - mehr dazu in Ärzte wählten ihre Standesvertreter.