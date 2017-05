Wirbel um zu junge Miss Kärnten

Erst vor wenigen Tagen ist Jasmin Wedenig zur schönsten Frau Kärntens gewählt worden. Die 17-jährige Völkermarkterin ist laut Statuten aber zu jung für die bundesweite Misswahl in Wien und darf somit nicht antreten.

Silvia Schachermayer ist ehemalige Miss Austria und seit einigen Jahren die Chefin der Miss Austria Corporation. Sie sagt, die Statuten des Bewerbes würden ganz deutlich sagen: Wer bei der Miss Austria Wahl antreten will, muss alt genug dafür sein: „Die Teilnahmebedingungen für die Miss-Austria-Wahl sehen vor, dass das 18. Lebensjahr vollendet ist. Das heißt, die Teilnehmerinnen müssen bis 30. Juni 18 Jahre alt sein.“

Grund für die rigorosen Richtlinien sei unter anderem, „dass die Miss Austria - neben vielen anderen tollen Preisen - auch ein Siegerauto gewinnt. Da brauchen wir Kandidatinnen, die volljährig sind“, so Schachermayer.

ORF

Siegerin: Habe nichts von Altersgrenze gewusst

Die amtierende Miss Kärnten, Jasmin Wedenig, sagte gegenüber dem ORF Kärnten, dass sie das nicht gewusst habe: „Das hat mir niemand gesagt. Es ist jetzt leider fix, dass ich nicht mitfahren darf.“ Wedenig räumte ein, dass sich die Teilnahme für sie zeitlich ohnehin nicht ausgegangen wäre: „Der Hauptgrund ist die Schule, wo ich derzeit sehr viel Stress habe. Mein Maturaprojekt muss am 23. Juni fertig sein. Ich habe laufend Sachen zu organisieren. Jetzt bin ich gerade im Stress mit den ganzen Abschluss-Schularbeiten. Deswegen kann ich nicht mitfahren.“

Haben Kärntner Veranstalter Statuten „missachtet“?

Trotzdem stellt sich die Frage, warum die Kärntner Veranstalter eine Kandidatin mitmachen lassen, die - im Falle eines Sieges - das Mindestalter von 18 Jahren nicht erreicht hätte. Auch für die Chefin der Miss Austria Corporation sei dies nicht ganz nachvollziehbar, denn „die Lizenznehmer sind darüber informiert“, so Schachermayer. Das sei „blöd gelaufen“.

Felix Steiner ist einer der beiden Lizenznehmer und für die Miss Kärnten Wahl verantwortlich. Er sagte gegenüber dem ORF, es gebe Statuten der Miss Austria Corporation. Man habe in Kärnten gesagt, man werde der Jasmin eine Teilnahme nicht verwehren. Vor einigen Jahren war eine 16-Jährige Siegerin, das sei kein Problem gewesen.

Teilnahme im nächsten Jahr in Aussicht gestellt

Die Miss Austria Corporation bot der amtierenden Miss Kärnten, Jasmin Wedenig, an, im nächsten Jahr bei der Miss Austria Wahl antreten zu können. Schachermayer: „Wir haben das jetzt einmal so besprochen, dass wir ihr das dann - gemeinsam mit der neuen Miss Kärnten - anbieten könnten, sofern sie das dann noch will.“

Somit hält sich die Enttäuschung bei Jasmin etwas in Grenzen: "Natürlich ist man enttäuscht, aber ich verliere in dem Sinn ja nichts. Also ist das für mich nicht so schlimm. Schließlich bleibt ihr die Hoffnung darauf, vielleicht im nächsten Jahr - wenn sie alt genug ist - mit der „Miss Austria“-Krone gekrönt zu werden.