Audi SUV bei Spritztour geschrottet

Am Samstagabend hat eine Unbekannter einen Audi Q7, bei dem der Schlüssel steckte, in Weitensfeld entwendet und eine Spritztour gemacht. Der Wagen überschlug sich in einer Kurve und blieb als Totalschaden liegen.

Am Samstag zwischen 20.30 Uhr bis 22.10 Uhr stahl ein bisher unbekannter Täter einen am Parkplatz eines landwirtschaftlichen Anwesens in Aich (Gemeinde Weitensfeld) unversperrt und mit angestecktem Fahrzeugschlüssel abgestellten Audi Q7. Der Unbekannte lenkte den Pkw von Aich über die Gurktal Straße bis Gurk und fuhr dann weiter auf der Wimitzer Straße in Richtung Pisweg.

Im Gemeindegebiet von Gurk kam er mit dem PKW in einer starken Linkskurve von der Wimitzer Straße ab, wobei sich der Pkw überschlug. Am Pkw entstand Totalschaden, der unbekannte Täter flüchtete zu Fuß. Eine örtliche Fahndung verlief bisher negativ, weitere Erhebungen werden noch durchgeführt.Die genaue Schadenshöhe ist derzeit laut Polizei nicht bekannt.

Auch Traktor gestohlen

In der Nacht auf Samstag wurde ein in einer unversperrten Maschinenhalle eines Gutshofes in der Stadtgemeinde Althofen abgestellter Traktor der Marke Fendt samt angehängter Kreiselegge entwendet. Bei einer Fahrt in Richtung Friesach wurden mehrere Ackerflächen beschädigt, auch der Traktor wurde beschädigt. Das Gerät wurde am Samstagnachmittag versteckt in der Nähe von Krumfelden beschädigt gefunden. Der mutmaßliche Täter ist ein 18-jähriger St. Veiter, er wird am Sonntag zum Sachverhalt befragt. Der Traktor hat einen Wert von 100.000 Euro.