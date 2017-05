In Wohnung der Ex-Frau eingebrochen

Ein 47-jähriger Mann hat am Samstag die Terrassentür bei der Wohnung seiner Ex-Frau aufgebrochen und wollte ins Kinderzimmer. Die Frau stellte sich ihm entgegen, es kam zum Streit. Er wurde von der Polizei weggewiesen und angezeigt.

Am Samstag gegen Mittag verschaffte sich der 47-Jährige aus Velden durch gewaltsames Aufdrücken der Terrassentür Zutritt zur Wohnung seiner geschiedenen Frau in Lind ob Velden. Als er in der Wohnung war, wollte er ins Kinderzimmer gehen. Die Frau stellte sich ihm jedoch in den Weg, woraufhin er sie zur Seite schob. Sie erlitt dabei leichte Verletzungen.

Betretungsverbot verhängt

Im Zuge der folgenden Auseinandersetzung bedrohte er sie wörtlich und mit drohender Körperhaltung. Der Mann wurde von der Polizei weggewiesen und auch ein Betretungsverbot ausgesprochen. Er wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.