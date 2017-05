Entspanntes GTI-Treffen vor dem Treffen

Das offizielle GTI-Treffen findet zwar erst ab 24. Mai statt, doch schon dieses Wochenende kamen einige Fans zum Vortreffen. Sie verabredeten sich über das Internet und genießen es, dass weder Schwellen montiert noch allzu viele Polizisten auf den Straßen sind.

Nach Reifnitz - ins Mekka der GTI Fans - pilgert derzeit noch niemand. Zum Treffen vor dem Treffen trifft man sich schon eher bei einer Tankstelle in Velden und einem großen Campingplatz am Faaker See. Es geht beschaulich zu, man bewundert die Autos der anderen, plaudert und trinkt etwas. Von Massenandrang keine Spur, bis der Großteil der Fans zum offiziellen Termin „Wörtherseetreffen 2017“ kommt, sind die Teilnehmer des Vortreffens wieder weg. Manche Fans sagen, beim eigentlichen Treffen gehe es nicht mehr hauptsächlich um die Autos, die Leute seien beim Vortreffen auch gemütlicher.

Lärmgeplagte Anrainer

Das Haupttreffen sorgt immer wieder für Diskussionen und Protesten der lärmgeplagten Anrainer. Auch der Volksanwalt beschäftigte sich im Vorjahr schon damit - mehr dazu in GTI-Treffen beschäftigt Volksanwalt. Die Bodenschwellen, die in Selpritsch in den letzten Jahren gegen Raser montiert wurden - und von Fans immer wieder entfernt - lagern noch bei der Straßenmeistereien. Sie werden vor dem Haupttreffen wieder montiert und auch Geschwindigkeitskontrollen werden durchgeführt.

Die Veranstalter vom Wörtherseetreffen wollen heuer zurück zu den Wurzeln und klar signalisieren, dass Krawallmacher nicht willkommen sind - mehr dazu in „Zurück zu den Wurzeln“ bei GTI-Treffen.

GTI-Fans wichtige Umsatzbringer

Wieviele Autofans tatsächlich vor dem eigentlichen GTI Treffen kommen, lässt sich schwer abschätzen und hängt nicht zuletzt vom Wetter ab. Klar ist aber: Die Autoleidenschaft ist für die Tourismusbetriebe in der Region unverzichtbar. Nach wie vor sind die PS-Fans in der Vorsaison der wichtigste Umsatzbringer.

