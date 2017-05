Über 300 Vogelarten in einem Park

Im Vogelpark Turnersee leben über 1.000 Vögel von mehr als 300 verschiedener Arten auf 20.000 Quadratmetern. Man züchtet hier auch erfolgreich seltene Arten nach und möchte in den nächsten Jahren an Auswilderungsprogrammen teilnehmen.

Der Vogelpark Turnersee in der Ferienregion Klopeiner See/Turner See wurde 1982 der Öffentlichkeit erstmals zugänglich gemacht. Aus kleinen Anfängen und mit einer großen Portion Idealismus gelang es, den Vogelpark in seiner heutigen Form über viele Jahre zu realisieren. Eigentümer Emanuel Zupanz gelingen immer wieder gelingen seltene Zuchterfolge oder auch Erstzuchten.

ORF/Petra Haas

„Nachzucht war immer das Ziel“

Zupanz sagte, seine Eltern hätten den Park privat angefangen. Schon damals hätte man gezüchtet, das sei immer das Ziel gewesen. Man wollte die Vögel nicht einfach einsperren und herzeigen. 1982 habe man rund 50 Arten von Vögeln gehabt. Aber auch heute werden nicht alle Arten den Besuchern gezeigt. „Es ist eine Leidenschaft. Bei den Papageien ist es so, entweder sie legen ein oder zwei Eier in einem Jahr, oder man wartet 20 Jahre. Wenn es dann Junge gibt, ist man stolz.“

Nur vier Paare von Schoapapageien weltweit

Der Großteil der Arten seien Papageien, man habe aber auch Hornvögel, Tukane, Fasane, Stare, Fruchtaugen, Enten, Emus, Ibisse, Greifvögel, Löffler und viele mehr. Etwas Neues gebe es auch, seit einzigen Tagen habe man Schoapapageien. Das seien die einzigen Tiere, die weltweit in einem Zoo leben. Sie seien 20 Zentimeter klein und kommen im Hochland von Äthiopien vor. Mehrere Zoos und Vogelparks hätten sie gerne gehabt, keiner hätte sie aber kaufen können.

ORF/Petra Haas

Es gebe nur vier offzielle Paare weltweit, man habe sie im Tausch bekommen, so Zupanc. Man brauche immer Pärchen, denn man wolle vor allem bedrohte Arten nachzüchten. In den nächsten Jahren habe man auch vor, an Nachzuchtprogrammen und Projekten teilzunehmen und vielleicht einige Vögel in die freie Wildbahn zu entlassen.

Letztes Jahr habe man auch junge Riesenseeadler bekommen, sagte Zupanc. Sie werden immer schöne und seien die größten ihrer Art. Man habe sie von einem holländischen Zoo bekommen. Die Flügelspannweite beträgt 2,90 Meter.

Drei Stunden wird täglich gefüttert

Die Pflege der Vögel geschehe permanent, wenn man hinten fertig sei, fange man vorne wieder an, so Zupanc. Richtige Schmutzfinken seien die Tukane, die ihr Futter in der ganzen Gegend herumstreuen. Die Loris, Pinselzungenpapageien, fressen vor allem Nektar, der Kot sei dementsprechend flüssig und falle nicht gerade auf den Boden sondern schieße eher waagrecht heraus.

Der Park importiere Futter von halb Europa, den USA und Afrika. Man müsse natürlich wissen, welcher Vogel welche Nahrung braucht. Allein bei den Papageien gebe es unterschiedliche Körnermischung. So brauchen Aras fette Mischungen während Amazonen magere Körner, sonst werde man sie kaum zum Überleben und schon gar nicht zum Brüten bringen, so Zupanc. „Wenn ich alleine füttern würde, brauche ich pro Tag vermutlich sechs Stunden, aber ich habe ja Hilfe. Das braucht immer noch drei Stunden.“

