Unbekannter bedrohte Zwölfjährige mit Messer

Am Freitagnachmittag hat ein bisher unbekannter Täter versucht, eine zwölfjährige Schülerin in Gnesau zu berauben. Er bedrohte das Mädchen mit einem Messer. Das Kind flüchtete in ihr nahe gelegenes Elternhaus. Eine Fahndung verlief ergebnislos.

Gegen 14.00 Uhr war die Schülerin aus Gnesau auf der Gemeindestraße zu Fuß nach Hause unterwegs. Wenige hundert Meter von ihrem Elternhaus entfernt bemerkte sie einen weißen Pkw, der hinter ihr anhielt. Das Mädchen sah, wie ein mit einem schwarzen Tuch maskierter Mann ausstieg und auf sie zulief.

Mädchen am Arm gepackt

Der Unbekannte erfasste den Arm des Mädchens und forderte von ihr in gebrochenem Deutsch Geld. Als das Kind nicht reagierte, griff der Mann nach einem Messer in seiner Hosentasche und hielt die rund 20 Zentimeter lange Klinge dem Mädchen an den Hals. Die Zwölfjährige schaffte es, sich loszureißen und lief davon. Der Mann verfolgte sie nicht, rief ihr nur etwas hinterher. Das Mädchen lief zum Mehrparteienhaus, in dem sie wohnt. Eine Cousine war Zuhause und alarmierte sofort die Polizei. Das Mädchen blieb unverletzt, steht aber unter Schock.

Genaue Täterbeschreibung abgegeben

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Beamten verlief bisher ohne Ergebnis. Laut Zeugenaussage des Kindes soll der Mann etwa 1,70 Meter groß und rund 40 Jahre alt gewesen sein. Er hatte braune Augen, das rechte soll etwas kleiner gewesen sein. Der Täter trug eine schwarze Jacke mit einem weißen Schriftzug auf der rechten Brustseite, vermutlich dürfte der Mann auch eine Behinderung am rechten Fuß gehabt haben. Die Polizei bittet um Hinweise.