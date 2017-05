Landwirt wegen Betruges verurteilt

Zu einer bedingten Haftstrafe von einem Jahr ist ein 23 Jahre alter Landwirt am Landesgericht Klagenfurt verurteilt worden. Er wurde schuldig gesprochen, mehreren Unternehmern landwirtschaftliche Großgeräte herausgelockt zu haben.

Staatsanwalt Marcus Pacher warf dem Landwirt in der Anklageschrift schweren, gewerbsmäßigen Betrug vor. In drei Fällen soll er landwirtschaftliche Großgeräte geleast, aber nicht bezahlt zu haben. Es handelte unter anderem um einen Gülleverteiler und eine Heupresse. In einem Fall habe der 23-Jährige auch versucht, eine weitere Maschine über einen gefälschten Mietkaufvertrag zu erschleichen. Insgesamt soll ein Schaden von etwa 178.000 Euro entstanden sein.

Angeklagter zeigte sich geständig und reuig

„Es tut mir leid und ich werde es nicht wieder tun“, sagte der 23 Jahre alte Mann vor Gericht. Er zeigte sich umfassend geständig und gab an, seine Tat zu bereuen. Als Motiv gab er an, Schulden zu haben. Gleichzeitig habe er mit anderen Landwirten technisch mithalten wollen.

Als mildernd wertet das Gericht die bisherige Unbescholtenheit des Angeklagten und sein umfassendes Geständnis. Das Schöffengericht unter dem Vorsitz von Richter Gernot Kugi verurteilte den Landwirt zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwölf Monaten. Wenn der Landwirt sich in den nächsten drei Jahren nichts zu Schulden kommen lässt, muss er nicht ins Gefängnis. Darüber hinaus muss er der geschädigten Firma einen Schadensersatz von 5.000 Euro bezahlen. Der Landwirt nahm das Urteil an und verzichtete auf eine Berufung. Da auch die Staatsanwaltschaft von weiteren Rechtsmitteln absah, ist das Urteil rechtskräftig.