Waldrappküken beginnen mit Flugtraining

Jene 31 Waldrappküken, die im Zuge eines EU-Wiederansiedelungsprojektes im Tierpark Rossegg mit der Hand aufgezogen werden, übersiedeln nächste Woche an den Bodensee. Dort beginnt das Training für den Vogelzug Richtung Süden.

Bald beginnt für die Waldrappküken der Ernst des Lebens. Anfang April begannen die Ziehmütter mit der Handaufzucht im Tierpark Rosegg. Diese ist die Voraussetzung für die Wiederansiedlung dieses seltenen Zugvogels in Mitteleuropa - mehr dazu in Seltene Waldrappen werden ausgewildert.

Vogelzug muss erst erlernt werden

Mitte kommender Woche übersiedeln die Tiere von Rosegg nahe dem Wörthersee nach Überlingen am Bodensee. Dort beginnt das Flugtraining für die für Spätsommer und Herbst beginnende Migration in das Winterhabitat in Italien.

ORF

Im Tierpark Rosegg können die Besucher die Handaufzucht der Waldrappküken noch bis Mittwoch kommender Woche beobachten.

