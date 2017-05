Globe Awards an das „Repair Cafe Villach“

Das „Repair Cafe Villach“ sicherte sich den Gesamtsieg bei den Energy Globe Awards 2017. Im „Repair Cafe Villach“ werden Menschen zusammengebracht, die sich beim Reparieren von Geräten und Gegenständen gegenseitig unterstützen.

Im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung fand am Mittwoch die Preisverleihung statt. Das Projekt „Repair Cafe Villach“ ist damit berechtigt, an den österreichweiten „Energy Globe Awards“ teilzunehmen. Der Österreich-Sieger rittert dann bei den internationalen Awards um ein Preisgeld von 10.000 Euro. „Wir drücken alle Daumen, dass unser Kärntner Projekt erfolgreich sein wird“, sagte Umweltreferent Rolf Holub bei der Preisverleihung. Seit 1999 wurden bei den Energy Globe Awards über 6.000 Projekte eingereicht. Finden Sie Details dazu unter ENERGY GLOBE Projekt-Datenbank.

Ressourcenschonung und Energieeffizienz

Der Energy-Globe-Awards zeichnete Kärntner Projekte in den drei Kategorien Luft, Erde und Feuer aus. Bewertet wurden Ressourcenschonung, Energieeffizienz und der Einsatz von erneuerbaren Energien. Der Verein „unruhestandAKTIV“ wurde mit seinem Projekt „Repair Cafe Villach“ Sieger in der Kategorie Luft. Der 1. Platz in der Kategorie Erde ging an das Projekt „Sonnenstrom, bleifrei bitte - wie die Photovoltaik durch Forschung noch grüner wird“, des CTR Carinthian Teach Research. Der 1. Platz in der Kategorie Feuer wurde an das Projekt „100 Tage - 100 Dächer“, der Marktgemeinde Moosburg vergeben.

Mit dem Siegerprojekt „Repair Cafe Villach“ helfen sich Menschen gegenseitig beim Reparieren von Geräten. Dabei werde ein großer Beitrag zur Abfallvermeidung geleistet, gleichzeitig gehe es um ein nettes Beisammensein und Plaudern. Fachleute vor Ort sorgen zudem für Unterstützung, sagten die Projektinitiatoren. Das „Repair Cafe“ findet jeden 1. Montag im Monat im Villacher ATRIO von 9.00 bis 19.00 Uhr statt.

Landtag: Reparaturcafés künftig fördern

Das Land will künftig Vereine unterstützen, die sich mit dem Thema „Reparieren statt Wegwerfen“ beschäftigen, sagte der Grüne Landtagsabgeordnete Michael Johann. Das sei im Umweltausschuss des Kärntner Landtags einstimmig beschlossen worden. Es hätten sich bereits einige Reparaturcafés gebildet, die Menschen zusammenbringen, die sich beim Reparieren von Gegenständen gegenseitig unterstützen. Dadurch würden die Abfallberge verringert und Ressourcen geschont. Solche Vereine sollen „im Rahmen der budgetären Bedeckung“ unterstützt werden. Außerdem soll eine Informationskampagne entwickelt werden.