Mutmaßlicher Kindesentführer vor Gericht

Der Prozess um eine versuchte Kindesentführung ist am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt fortgesetzt worden. Ein 72-jähriger Kärntner soll versucht haben, eine Elfjährige in seinen Wagen zu zerren. Ein Urteil könnte am Nachmittag fallen.

Zu Beginn der Verhandlung bekräftigte der Angeklagte 72-Jährige erneut seine Unschuld. Ihm wird vorgeworfen, am 8. Oktober 2014 versucht zu haben, ein elf Jahre altes Mädchen in sein Auto zu zerren. Das Mädchen konnte sich losreißen und davonlaufen. Bei einer späteren Hausdurchsuchung bei dem Mann wurden zahlreiche Bilder von Mädchen und jungen Frauen gefunden, auch ein Bild von Natascha Kampusch.

Beim ersten Verhandlungstermin wurde der Angeklagte von Richterin Barbara Baum gefragt, ob er sich von jungen Mädchen sexuell angezogen fühle. Seine Antwort unter Lachen: „Wenn ich noch könnte und eine 14-Jährige Ja sagen würde ... ist ja nichts dabei." Der Mann ist bereits einschlägig vorbestraft - mehr dazu in Prozess um versuchte Kindesentführung.

Widersprüche um vermeintliches Alibi

Bei der Verhandlung am Donnerstag gab der Mann an, am besagten Tag mit einem anderen Mann auf einer Baustelle in Maria Saal gearbeitet zu haben. Am ersten Verhandlungstag im März habe er das verschwiegen. Zum Tatzeitpunkt will er in einem Gasthaus gegessen haben.

Eine mögliche Entlastungszeugin, die Wirtin des Gasthauses, gab an, dass sie sich nicht mehr erinnern könne, ob der Angeklagte am besagten Tag im Lokal war. Im Kalender des Angeklagten war jedoch ein Essenstermin vermerkt. Auf die Nachfrage von Richterin Barbara Baum, ob der Angeklagte den Vermerk erst nachträglich hinzugefügt hat, verstrickte sich dieser in Widersprüche.

Als Zeuge war auch der Mann geladen, mit dem der Angeklagten an besagten Tag auf der Baustelle gearbeitet haben will. Er sagte aus, im Oktober 2014 zumindest zwei Tage dort gearbeitet zu haben, einmal auch mit dem Angeklagten. Ob es sich bei diesem Tag um den 8. Oktober gehandelt hat, wisse er nicht mehr genau. In der Befragung gab er auch zu, dass der 72-Jährige ihn erst nach dem ersten Verhandlungstag gebeten habe, vor Gericht auszusagen.

Weitere Zeugen werden einvernommen

Am Nachmittag sollen weitere Zeugen einvernommen werden. Ein Urteil wird für 14.00 Uhr erwartet. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.