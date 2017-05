Billiard-Großturnier kommt nach Kärnten

Nach internationalen Erfolgen der Kärntner Billardprofis Albin und Jasmin Ouschan wird es heuer erstmals auch in Kärnten ein Spitzenturnier geben, bei dem beide Spieler an den Start gehen. Klagenfurt setzte sich als Austragungsort sogar gegen eine Weltstadt wie Barcelona durch.

Der Klagenfurter Sportpark konnte sich als Austragungsort gleich drei hochkarätig besetzte Bewerbe sichern. Den Beginn macht die „Atlantic Challenge“ im Juli, bei dem die besten sechs Nachwuchsbillardspieler aus den USA gegen ihre Alterskollegen aus Europa antreten werden.

Die Billardprofis machen dann im Oktober vier Tage im Rahmen der „Eurotour“ in Klagenfurt Station. Aufgrund der profesionelleren Bewerbung und des Organisationsteams konnte man sogar Barcelona ausstechen. Mit den Lokalmatadoren Albin und Jasmin Ouschan werden weitere Eurpopa- und Weltmeister am Start sein. Einige Spiele werden live in die großen Billardmärkte USA und China übertragen. Auch aus Deutschland und Holland werden zahlreiche Zuschauer erwartet. Dazu kommt noch ein weiteres Einladungsturnier, bei dem einige Weltklassespieler gemeinsam in einem Mixed-Bewerb antreten werden.

Sportreferat steuert 45.000 Euro bei

Mehr als 1.100 Nächtigungen bringen alleine Spieler und Betreuer. Die Veranstaltungen werden vom Land Kärnten subventioniert, sagte Landessportdirektor Arno Arthofer. Das Kärntner Sportreferat steuere 25.000 Euro für die Euro-Tour, 15.000 Euro für die Atlantic-Challenge und für das „Master-Relay-Mix-Turnier“ 5.000 Euro bei.

Erfüllen sich die Erwartungen für den Europäischen Billardverband, könnte ein Turnier in Klagenfurt fester Bestandteil der „Eurotour“ werden.

