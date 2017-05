Bewaffneter Überfall auf Wettcafe

In der Nacht auf Donnerstag hat ein bisher unbekannter Täter ein Wettcafe in Klagenfurt überfallen. Er bedrohte eine Kellnerin mit einer Pistole und flüchtete mit Beute in unbekannter Höhe.

Die 23-jährige Kellnerin war zu diesem Zeitpunkt alleine im Lokal. Nachdem die Frau dem Täter das Geld gegeben hatte, flüchtete er in unbekannte Richtung. Die nach der Anzeige durch die Kellnerin sofort eingeleitete Fahndung unter Einsatz des Polizeihubschraubers verlief bislang ohne Erfolg.

Es gibt erste Erkenntnisse, wonach sich der Mann in dem Lokal ausgekannt haben dürfte, weil er genau wusste, wo sich die Kasse befindet. Am Vormittag werden die Bilder aus der Überwachungskamera ausgewertet.

ORF/Iris Hofmeister

Personenbeschreibung

Ca. 170 Zentimeter groß, bekleidet mit dunkler Hose mit weißem Aufdruck am rechten Bein, schwarzer Kapuzen-pullover, schwarze Sportschuhe mit weißer Sohle und gelben Schuhbändern, sprach Deutsch. Die Höhe der Beute ist derzeit nicht bekannt.